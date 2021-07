Il video di questo coleottero capace di camminare sull'acqua: ecco come

Sulla rivista Ethology gli scienziati hanno riportato di un comportamento molto bizzarro e mai osservato prima di un piccolo scarabeo acquatico lungo da 6 a 8 millimetri: la creatura è stata osservata mentre camminava a testa in giù lungo la superficie dell'acqua. Questo è il primo esempio di questo comportamento documentato visivamente.

Ad osservare l'evento è stato John Gould, uno studente di dottorato presso l'Università di Newcastle, che ha scoperto il coleottero per caso durante delle ricerche su una specie di rana nelle montagne Watagan (in Australia). Gould si era appostato vicino a uno specchio d'acqua, alla ricerca di girini, quando si accorse di un insetto davvero particolare.

Inizialmente la creatura sembrava essere un insetto intento a nuotare... ma poi lo studente di dottorato si rese conto di star osservando uno scarabeo mentre camminava sul lato inferiore della superficie dell'acqua come se fosse una lastra di vetro. Sebbene la specie di coleottero non sia stata identificata, i ricercatori ritengono che appartenga alla famiglia di coleotteri Hydrophilidae, comunemente noti come "spazzini d'acqua".

La creatura osservata da Gould, riferisce lo studente, sembrava aver intrappolato uno strato d'aria lungo il suo addome, dandogli la spinta per spingerlo fino alla superficie dell'acqua. Lo scarabeo, inoltre, potrebbe avere organi di attacco sulle zampe che intrappolano più bolle d'aria, continua l'esperto, cosa che gli consente di muoversi senza rompere la tensione superficiale dell'acqua.

Insomma, sicuramente una tecnica davvero incredibile che non fa altro che mostrarci le meraviglie di madre natura.