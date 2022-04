VIDEO: Ecco come sarebbe una guerra nucleare tra Stati Uniti e Russia

Al mondo è stato fatto presente una minaccia di guerra nucleare dopo che Vladimir Putin ha messo in guardia eventuali interventi stranieri. Il leader russo ha spiegato ai paesi estranei al conflitto che, se si fossero intromessi, si troverebbero di fronte a una risposta "fulminea".

"Abbiamo tutti gli strumenti di cui nessuno può vantarsi... Li useremo se necessario", ha detto, in quello che è stato percepito come un accenno alle armi nucleari. Con la tecnologia moderna e le armi nucleari, alcuni si chiedono come sarebbe una nuova guerra mondiale.

Gli scienziati dell'Università di Princeton hanno deciso di sviluppare questo potenziale scenario utilizzando "valutazioni indipendenti delle attuali posizioni delle forze statunitensi e russe, dei piani di guerra nucleare e degli obiettivi delle armi nucleari".

Lo scenario audiovisivo si chiama "Piano A" e mostra quanto sarebbe devastante una guerra nucleare.

Nel video di quattro minuti, gli scienziati riproducono uno scenario in cui la Russia sta tentando di combattere i membri della NATO. All'inizio, la guerra è tra i paesi dell'Europa occidentale e la Russia, ma una volta che tutte le principali città sono state bombardate, la guerra sposta i riflettori su Stati Uniti e la Russia.

La simulazione presuppone che la Russia mirerebbe alle principali città degli Stati Uniti. In realtà, i civili saprebbero in anticipo se un'arma nucleare potrebbe essere fatta esplodere, dando tempo sufficiente per cercare riparo. Solo tra la Russia e gli Stati Uniti, gli scienziati hanno concluso che una guerra nucleare ucciderebbe 3,1 milioni di persone in 45 minuti.

In totale, in Europa, Asia e Stati Uniti, la simulazione afferma che un totale di 90 milioni di persone sarebbero uccise entro le prime ore del conflitto e quel numero non include i decessi per ricadute nucleari o altri effetti a lungo termine.

Ma prima di impazzire e presumere che questo sia il destino del mondo, la possibilità di una guerra nucleare globale è abbastanza improbabile. Anche una guerra nucleare su piccola scala tra due paesi più piccoli avrebbe conseguenze catastrofiche per il resto del pianeta. Inoltre, ci sono contratti legalmente vincolanti tra paesi, inclusa la Russia, che impediscono il verificarsi di una guerra nucleare.

In fin dei conti, una guerra combattuta con armi nucleari non è quella che si può vincere. Tuttavia, se ogni arma nucleare fosse fatta esplodere contemporaneamente, ecco come sarebbe.