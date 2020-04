Video del concerto gratuito Together at Home, Bocelli canta con Lady Gaga

È stato trasmesso questa notte il concerto "One World: Together at Home", che ha riunito in un unico evento le performance dei maggiori artisti provenienti da tutto il mondo. Giusto per farvi degli esempi concreti, tra i partecipanti troviamo Stevie Wonder, The Rolling Stones, Elton John, Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish e molti altri.

Insomma, stiamo parlando di un concerto che ha riunito più generazioni, dando vita a uno spettacolo inedito: tutti gli artisti hanno cantato da casa, ma si sono in realtà rivelati più uniti che mai. Per l'Italia, ci sono Andrea Bocelli e Zucchero. Per la lista completa dei partecipanti, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale dell'evento.

In ogni caso, potete vedere in replica "One World: Together at Home" direttamente tramite il player presente qui sopra. La durata dell'intero concerto supera le otto ore. Se siete invece interessati alle singole performance, vi consigliamo di dare un'occhiata al canale YouTube Global Citizen, in cui vengono pubblicate tutte le esibizioni. Ne abbiamo raccolto alcune in calce alla notizia (trovate anche l'esibizione di Andrea Bocelli con Celine Dion, Lady Gaga, Lang Lang e John Legend).

Pensate che sono in molti a paragonare questo concerto allo storico Live Aid del 1985. D'altronde, anche in questo caso si tratta di un evento di beneficenza e alcuni dei protagonisti erano presenti in quell'occasione. In questo caso, "One World: Together at Home" ha raccolto soldi per un fondo creato dall'OMS (Organizzazione mondiale della sanità).