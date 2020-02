Ecco l'articolo del Corriere della Sera del 1972 diventato virale nel 2020

Diverso mesi fa, sui social network, è diventata virale una pagina del Corriere della Sera del 1972 con la previsione del professor Pasquale Saraceno sulla questione meridionale. Con tanto di titolo: "Il divario tra Nord e Sud verrà colmato nel 2020".

Purtroppo, però, ciò non è accaduto. Secondo i dati dell’ISTAT riferiti al 2017, infatti, il PIL pro capite è aumentato nel Nord, con un +2.6% in Lombardia, mentre si è mantenuto alto il divario territoriale. Il livello nel Mezzogiorno è, invece, inferiore del 44.2% rispetto al Centro-Nord. Le regioni con il PIL pro capite più basso sono Calabria e Sicilia.



Non solo. Secondo quanto riportato, la mancanza di infrastrutture di trasporto pesa anche sulla minore internazionalizzazione delle imprese del sud. Allo stesso tempo, una quota molto elevata di imprese ad alta crescita è concentrata nel sud (in particolare Basilicata e Molise), che sono caratterizzate da un numero complessivamente inferiore di queste attività.



L'origine delle differenze economiche e sociali tra le regioni italiane è da tempo controversa, anche a causa delle relative implicazioni ideologiche e politiche. La corrente storiografica maggioritaria sostiene che le differenze tra le diverse aree della penisola fossero già molto marcate al momento dell'unità: l'agricoltura intensiva della pianura Padana, l'impulso alla costruzione di strade e ferrovie del Piemonte, e il ruolo del commercio e della finanza vengono contrapposti all'impostazione che caratterizzava il Regno delle Due Sicilie.