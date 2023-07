Il video di due spaventosi mamba neri che lottano nel giardino di una persona

Nel quartiere di Queensburgh, in Sud Africa, due mamba neri, serpenti tra i più velenosi del pianeta, hanno deciso di lottare all'interno del giardino di un uomo che ha ripreso tutto. Questi giganti, entrambi lunghi oltre 2,4 metri, sono stati filmati mentre si avvolgevano l'uno all'altro in una lotta feroce durata oltre 30 minuti.

Il serpente più grande, lungo 2,6 metri, ha cercato di immobilizzare il collo del suo avversario, lungo 2,5 metri, cercando di farlo cedere. Dopo tre tentativi, il più piccolo ha "gettato la spugna" e si è allontanato. Secondo gli esperti, i due stavano probabilmente lottando per una femmina, dato che è attualmente la loro stagione degli amori.

"I mamba maschi non si mordono. Lottano fino a quando uno non si arrende", scrive l'esperto che ha caricato il video su Facebook. Queste creature sono note per essere tra le specie di serpenti più velenose sulla Terra. Il loro veleno (che si è evoluto per annientare) colpisce la connessione tra i nervi e i muscoli delle loro prede, ed è capace di paralizzare e uccidere un essere umano in soli 20 minuti.

Il comportamento che potrete osservare nel video - come sempre in calce alla notizia - è noto come "combattimento intrecciato", che di solito si verifica in presenza di una femmina. I serpenti "intrecciano" i loro corpi l'uno attorno all'altro nel tentativo di dominare l'avversario e conquistare l'approvazione dell'altro sesso.

A proposito, sapete che esistono anche serpenti a due teste?