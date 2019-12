Il video dell'epic fail del meteorologo che viene smentito da Siri in diretta televisiva

L'epic fail della giornata ce lo regala direttamente un meteorologo della BBC, protagonista di un "botta e risposta" particolarmente divertente con l'assistente vocale Siri, che si è attivato in un momento "scomodo" (in diretta nazionale).

In particolare, come potete vedere nel video presente qui sotto (pubblicato dal profilo Twitter ufficiale di BBC Weather), Tomasz Schafernaker stava tranquillamente conducendo le solite previsioni del tempo (che puntualmente vanno in diretta sui canali della BBC) quando, a un certo punto, mentre il meteorologo stava prevedendo l'arrivo di molta neve, Siri si è attivata dall'Apple Watch e ha "smentito tutto": "Non è prevista neve", ha affermato l'assistente vocale di Apple, mandando visibilmente in imbarazzo Schafernaker.

Il conduttore è stato bravo a salvarsi in corner, stando al gioco e dando il via a una simpatica "scenetta comica". Insomma, alla fine Schafernaker ne è comunque uscito bene e anche la BBC ha voluto scherzare sull'accaduto pubblicando il video sui suoi canali social ufficiali.

Ma cosa può essere successo? Ebbene, Secondo molti, il meteorologo avrebbe mantenuto attiva la funzionalità "Alza per parlare", che consente all'assistente vocale di avviarsi semplicemente con un movimento del braccio. In questo modo, probabilmente Siri ha capito che si stava parlando di previsioni del tempo e ha quindi "detto la sua".