Il video dell'eroico salvataggio di un'orca arenata in una spiaggia della Scozia

Qualche volta una buona notizia. La scorsa settimana una giovane orca è stata salvata dopo essersi arenata su una spiaggia della Scozia. Ad effettuare il salvataggio è stato un gruppo di esperti qualificati del British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) e alcuni volontari del luogo.

L'orca, infatti, è stata trovata lunedì 4 gennaio e sono state chiamate fin da subito le autorità competenti per risolvere la situazione. "Il mio primo pensiero quando ho ricevuto la telefonata è stato che si trattava di un delfino comune, perché li vediamo qui intorno in questo periodo dell'anno", ha dichiarato Emma Neave-Webb, coordinatore del British Divers Marine Life Rescue.

Neave-Webb ha successivamente chiamato altri due colleghi esperti di mammiferi marini sull'isola e, insieme, hanno dato il via al salvataggio. "Inizialmente eravamo piuttosto preoccupati che fosse un giovane dipendente dalla madre", ha affermato l'esperta durante un'intervista. In questo caso, anche se lo avessero salvato, l'esemplare di 3,4 metri sarebbe morto lo stesso, poiché aveva bisogno di sua madre.

Le dimensioni dell'orca, però, indicavano che probabilmente fosse un maschio di 3 o 4 anni che sarebbe stato in grado di sopravvivere anche da solo. Dopo aver chiesto aiuto ai residenti locali, il team ha immediatamente iniziato a portare la balena in posizione verticale nell'acqua per aiutare la respirazione dell'animale e assicurarsi che lo sfiatatoio fosse fuori dall'acqua.

All'arrivo della marea gli esperti hanno messo la creatura sopra una sorta di "barella" e hanno iniziato a spingerla. Dopo 15 minuti in cui è stata trattenuta dai soccorritori, l'orca si è improvvisamente allontanata in linea retta ed è scomparsa alla vista. Dopo di allora, la creatura non è più tornata sulla spiaggia.

Neave-Webb ha detto di essere cautamente ottimista sulle possibilità di sopravvivenza dell'orca dopo il salvataggio. La creatura, infatti, sembrava essere in salute e il suo gruppo - in base ai vocalizzi emessi - sembrava essere vicino.