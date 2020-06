Ecco il video del "fiore cadavere" che sboccia una volta ogni 10 anni

La pianta Amorphophallus titanum (chiamato anche aro titano o aro gigante), che sboccia una volta ogni 10 anni, si è recentemente "svegliata" dal suo lungo sonno quest'anno. L'evento è accaduto al Barnard College e al momento della spettacolare fioritura l'area è stata invasa da un odore putrido, quasi cadaverico, causato dalla pianta.

Originaria di Sumatra, la pianta arrivò al college sette anni fa in dono dal giardino botanico di Brooklyn. All'epoca, era solo un piccolo bulbo che pesava circa 0,5 chilogrammi. Durante la crescita, però, può raggiungere i 3 metri di altezza e un peso intorno ai cinquanta chilogrammi. L'attuale record di peso è detenuto da un Amorphophallus titanum coltivato presso il Royal Botanic Garden di Edimburgo, che pesava la bellezza di 153.9 chili.

Durante la fioritura, che dura 3-4 giorni, la pianta emana un odore particolarmente sgradevole, che ricorda quello della materia organica in putrefazione. Per questo motivo il vegetale è chiamato anche "fiore cadavere" o "pianta cadavere".

A causa del blocco imposto dal COVID-19, la serra non ha aperto ai visitatori. Fortunatamente lo spettacolo è stato reso immortale grazie a una registrazione avviata per la prima volta il 27 maggio, il giorno in cui la pianta ha iniziato a fiorire. Alla fine, la fioritura completa dell'aro titano è avvenuta il 31 maggio, riempiendo la stanza con un odore di "formaggio stagionato", così come ha dichiarato il direttore della serra, Hilary Callahan, a Live Science.