Un video girato in un bowling con un drone sta letteralmente facendo impazzire Hollywood

Il regista del video Anthony Jaska ha spiegato che "è un vero one-take. Non c'è CGI", ma secondo lui il successo è dettato dal fatto che "il video mostra come un drone sia in grado di raccontare una storia".

Può un video amatoriale girato da un utente con un drone far impazzire registi ed attori di Hollywood? La risposta è si, e la conferma la stiamo avendo negli ultimi giorni quando "Right Up Our Alley", caricato da Rally Studios , è diventato virale ed è stato ripeso anche da James Gunn.

This is one of the most amazing things I’ve ever seen. Jaw on the floor. https://t.co/OSV1m8cqpG — Lee Unkrich (@leeunkrich) March 10, 2021

This kind of wonderful photographic innovation adds to the language and vocabulary of cinema. Just beautiful. https://t.co/HZU8ls3kiK — Todd Vaziri (@tvaziri) March 9, 2021

I want them to come with us to London later this year when we shoot Guardians of the Galaxy Vol. 3. https://t.co/cnwRw5Exwr — James Gunn (@JamesGunn) March 9, 2021