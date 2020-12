Il video dei globuli bianchi umani che scavano un 'tunnel' per raggiungere gli invasori

I paladini della giustizia all'interno del nostro corpo, che ci proteggono dagli agenti patogeni, sono i globuli bianchi. Come fanno ad arrivare sempre al momento giusto e in qualsiasi punto del corpo? Una nuova ricerca sembra aver svelato la loro incredibile capacità di viaggio.

I ricercatori hanno dimostrato che un linfocita T citotossico (CTL), è in grado di scavare gallerie attraverso i tessuti, aprendo la "strada" verso l'attacco nemico in corso. Il compito dei CTL, infatti, è quello di cercare le "molecole cattive" e distruggerle. Gli esperti sono riusciti a catturare questo momento con delle speciali telecamere (che potrete osservare cliccando qui).

"Comprendere la migrazione e le interazioni delle cellule immunitarie nelle reti di collagene è fondamentale per svelare i dettagli alla base della risposta immunitaria e per progettare strategie di trattamento efficaci", afferma il fisico teorico, Heiko Rieger, della Saarland University in Germania. La ricerca è stata pubblicata sul Biophysical Journal.

Mentre si muovono attraverso il tessuto, le cellule umane spingono e allungano le fibre di collagene per allontanarle, creando un tunnel che gli altri componenti immunitari utilizzano. Ovviamente, c'è da considerare che questa scoperta è stata dimostrata solo nel modello semplificato utilizzato dagli scienziati, poiché non è stato ancora dimostrato all'interno del corpo umano.