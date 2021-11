I video in HDR di YouTube arrivano su PS5: la novità nell'ultimo aggiornamento

Finalmente, l'applicazione di YouTube per PlayStation 5 ora supporta la riproduzione di video in HDR. A notare la novità ci ha pensato un lettore di FlatPanelsHD, il quale ha scoperto che l'ultimo aggiornamento del client ufficiale dell'app ha abilitato lo streaming in HDR fino alla risoluzione 4K con framerate di 60fps.

Si tratta di una novità non di poco conto, che è passata quasi in sordina ma che è destinata a cambiare in maniera importante il modo attraverso cui milioni di utenti fruiscono dei filmati di YouTube tramite l'ultima console di casa Sony.

Come mostriamo nell'immagine in calce, i video HDR10 sono ora supportati su PS5 tramite il codec video VP9-2. Il produttore giapponese ha infatti introdotto il supporto all'HDR sin dal lancio della console dello scorso anno, ma l'app di YouTube ancora non l'aveva abilitato.

Chiaramente, per poter godere a pieno di questa novità è necessario disporre di un TV o monitor in grado di supportare l'HDR, che deve essere abilitato anche nel menù dedicato della PlayStation 5, direttamente attraverso le impostazioni nel tab "schermo e video". Tramite tale menù è anche possibile effettuare la regolazione dell'HDR.

Qualche mese fa su queste pagine abbiamo spiegato quali sono i vantaggi dell'HDR su TV, mentre risale a qualche anno fa lo speciale sull'utilizzo nelle TV e nei videogiochi dell'HDR.