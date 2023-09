Questo video immortala lo spettacolare schianto di un meteorite su Giove

Un oggetto celeste si è recentemente schiantato contro Giove, il re indiscusso dei pianeti, rilasciando un breve ma nitido lampo di energia. Il tutto è stato osservato da un astronomo dilettante, che ha pubblicato in rete il video dell’evento.

L'impatto è stato avvistato per la prima volta dai progetti di osservazione astronomica OASES e PONCOTS, con sede a Okinawa. In un post sui social media, gli scienziati hanno invitato gli utenti a condividere qualsiasi immagine che immortalava Giove durante la durata del fenomeno. Poco dopo, un astronomo amatoriale giapponese ha risposto con un video che documenta la collisione e che potete trovare in fondo a questo articolo.

Che Giove venga colpito da un meteorite non è una novità. Questo gigante gassoso è infatti molto vicino alla principale fascia di asteroidi del Sistema Solare, che spesso vengono attirati dall’enorme gravità del re dei pianeti. Secondo uno studio del 2013, Giove viene colpito da oggetti di diametro compreso tra 5 e 20 metri circa 12-60 volte all'anno. Si tratta di una frequenza di impatto circa 10.000 volte superiore a quella osservata sulla Terra.

Per noi questa è una fortuna: con la sua enorme massa, infatti, Giove attira a sé anche molti meteoriti potenzialmente pericolosi per la Terra.