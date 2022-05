VIDEO INCREDIBILE: in Cina sono stati avvistati due soli, ecco la spiegazione del fenomeno

Cosa sta succedendo? Il mistero dei due soli apparsi in cielo è stato posto a Jim Kaler, l'astronomo dell'Università dell'Illinois. L'immagine della doppia stella è un effetto di rifrazione ottica, ha detto, ma è "davvero rara" e non completamente spiegata dalla scienza.

"Dubito che sia stato modellato al computer", ha detto Kaler. "Ci deve essere stata una macchia d'atmosfera da qualche parte che ha causato questo fenomeno davvero spettacolare, che in un certo senso è un miraggio".

I miraggi compaiono quando le particelle nell'atmosfera rifrangono o piegano la luce. Ciò accade in genere vicino all'orizzonte, dove l'aria è più densa e i miraggi sono solitamente allineati verticalmente sopra o sotto la fonte di luce originale, come nel video. È possibile, ha detto Kaler, che una macchia d'atmosfera insolitamente spessa vagasse davanti al sole per creare l'effetto insolito.

Precedenti avvistamenti di doppie immagini allineate orizzontalmente del sole e della luna sono registrati in un libro intitolato "Light and Colour in the Outdoors" del famoso astronomo fiammingo Marcel Minnaert, che rimane il riferimento più completo sul doppio sole. "Sono stati segnalati così tanti altri casi che non ci sono più dubbi sul fatto che ... le osservazioni del sole e dei falsi soli si trovino esattamente alla stessa altitudine", ha scritto Minnaert.

"Il caso di un sole simulato a 3 gradi e 25 secondi d'arco a sinistra del sole quasi tramontato sembra incredibile, ma è stato registrato fotograficamente". In effetti, la descrizione di Minnaert suona quasi identica alla scena in questione.

