Ecco un video incredibile di un veicolo spaziale che passa davanti a Venere

Il Solar Orbiter dell'Agenzia spaziale europea (ESA) questa settimana è passato incredibilmente vicino a Venere, il pianeta più caldo del nostro Sistema Solare. Il veicolo spaziale si è avvicinato a una distanza davvero incredibile: solo 8.000 chilometri dalla sua superfice. Ovviamente il telescopio della sonda ha osservato tutto.

Nel video (che potrete osservare cliccando su questo link) è possibile notare anche il Sole che illumina il lato destro del corpo celeste (il lato diurno di Venere). "Idealmente, saremmo stati in grado di studiare alcune caratteristiche del lato notturno del pianeta, ma c'era troppo segnale dal lato diurno", ha affermato Phillip Hess, astrofisico del Naval Research Laboratory in una dichiarazione della NASA.

Questo è stato solo il secondo sorvolo del Solar Orbiter intorno a Venere. Se tutto dovesse andare secondo i piani, il veicolo spaziale condurrà un altro sorvolo della Terra e altri sei sorvoli del pianeta infernale tra il 2022 e il 2030. Il motivo di questi avvicinamenti? Semplicemente, i pianeti vengono utilizzati come "fionda gravitazionale", in modo tale da acquisire più velocità per avvicinarsi al Sole.

Alla fine, l'orbita della navicella consentirà di posizionarsi nei poli nord e sud del nostro astro. Venere è una meta davvero ambita per avvicinarsi alla nostra stella: questa settimana anche la sonda BepiColombo dell'ESA e della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) ha effettuato un sorvolo intorno al corpo celeste più caldo del nostro quartiere galattico.

Potrete osservare il video del Solar Orbiter mentre passa da Venere cliccando qui.