Questo video da incubo con i clown è stato creato interamente dall'IA

C'è chi ha paura dei ragni, chi degli insetti, chi dei buchi (una fobia che porta il nome di tripofobia) e chi ha paura, invece, dei clown: la coulrofobia, un disturbo di natura psicologica caratterizzato da un timore irrazionale per i pagliacci. Questo ultimo video creato dall'IA non è adatto per chi ne soffre.

Il filmato che proviene dal canale YouTube "Artificial Nightmares" è stato creato - così come dice il nome stesso del profilo - in modo artificiale, da una rete neurale. Secondo la descrizione del video, le immagini sono state generate utilizzando tre algoritmi di apprendimento automatico: VQGAN, CLIP e Rife-RealESRGAN, ciascuno dei quali utilizza prompt testuali per generare immagini.

Una dimostrazione sicuramente incredibile e surreale della capacità di questi software d'intelligenza artificiale, che recentemente sembra aver creato dei volti umani più realistici di quelli veri. Potrete osservare il video qui sopra, ma se anche voi soffrite di coulrofobia vi consigliamo vivamente di non farlo.

In futuro queste opere create dall'IA saranno sempre più diffuse e i vari enti del nostro pianeta dovranno sicuramente cambiare le loro leggi. Un documento ufficiale legato all'US Copyright Office datato 14 febbraio 2022 ha infatti recentemente stabilito che un'intelligenza artificiale non può detenere il copyright.