Il video di Jay-Z che rappa su 'Applausi Per Fibra' di Fabri Fibra

Una delle maggiori hit del rap italiano è sicuramente "Applausi per Fibra". Stiamo parlando di un brano uscito nel 2006, che viene considerato "storico" dagli appassionati del genere. Tuttavia, in pochi sanno che questa canzone è stata "cantata" anche da un pezzo da novanta della scena hip hop statunitense e globale: Jay-Z.

Infatti, durante l'evento "Coca Cola Live - MTV" del 30 settembre del 2006, Jay-Z ha deciso di prendere la base di uno dei singoli più in voga in quel momento in Italia e rapparci sopra, lasciando a bocca aperta i fan del rap italiano, dato che praticamente nessuno si aspettava che uno dei rapper più famosi al mondo facesse una cosa del genere.

Nel 2016, a dieci anni di distanza dall'accaduto, Fabri Fibra ha commentato l'accaduto in questo modo, pubblicando il video sul suo profilo Facebook ufficiale: "Eh eh! Questa non la sapevate in molti, eppure è successo. Jay Z ha rappato sulla strumentale di Applausi Per Fibra durante un suo live a Milano. Qualcuno del suo team aveva recuperato la strumentale in Universal, a Jay Z era piaciuta, il resto è storia. Grande Big Fish per questa super produzione che ha segnato parte della mia carriera".

Per la cronaca, il testo della canzone rappata da Jay-Z è quello del suo brano "Dirt Off Your Shoulder". Sicuramente un evento da ricordare per gli amanti del rap italiano.