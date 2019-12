Ecco il video del Mars 2020 mentre effettua il primo test di guida

Il rover Mars 2020 della NASA ha fatto il suo primo test di guida pochi giorni fa, effettuando un grande passo avanti verso il suo lancio la prossima estate. Un nuovo video del Jet Propulsion Laboratory (JPL) ci mostra il rover che avanza avanti e indietro e gira in cerchio per la prima volta.

"Il Mars 2020 ha ottenuto la patente di guida", ha affermato Rich Rieber, capo ingegnere dei sistemi di mobilità per Mars 2020. "Il test ha dimostrato in modo inequivocabile che il rover può operare con il proprio peso e ha dimostrato per la prima volta molte delle funzioni di navigazione autonoma. Questa è una pietra miliare per il Mars 2020."

Il lancio del veicolo spaziale è previsto per luglio o agosto 2020. La missione atterrerà sul cratere Jezero del Pianeta Rosso il 18 febbraio 2021, dove inizierà la sua ricerca di segni di ambienti abitabili e prove della vita microbica passata. "Per raggiungere gli ambiziosi obiettivi scientifici della missione, abbiamo bisogno che il rover Mars 2020 copra molto terreno", afferma Katie Stack Morgan, vice scienziata del progetto Mars 2020.

Mars 2020 è dotato di telecamere di navigazione a colori ad ampio campo e ad alta risoluzione, un "cervello" computerizzato per l'elaborazione di immagini e la creazione di mappe e software di navigazione automatica. "Un rover deve muoversi, e Mars 2020 lo ha fatto", ha dichiarato John McNamee, project manager di Mars 2020. "Non vediamo l'ora di mettere un po' di terra rossa marziana sotto le sue ruote."