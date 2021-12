Ecco il video della medusa fantasma gigante, creatura fantastica ma un po' inquietante

Le profondità oceaniche nascondono creature difficilmente viste da occhi comuni, soprattutto considerando che molte di esse sono ancora sconosciute alla scienza. Ad esempio, la "medusa fantasma" (Stygiomedusa gigantea) è stata osservata in natura soltanto 100 volte da quando è stata scoperta per la prima volta nel 1899. Meno di una volta all'anno.

Adesso, i ricercatori del Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) hanno avvistato la creatura grazie a un veicolo telecomandato sottomarino. Potrete vedere il video, spettacolare e un po' "inquietante", qui sopra. Questa medusa può essere trovata in quella che è conosciuta come la "zona di mezzanotte" (o ufficialmente zona abissopelagica), ovvero il luogo più prossimo al fondale marino.

Nessun tipo di luce raggiunge queste profondità, che si attestano da 1.000 a 4.000 metri, mentre queste creature possono essere trovate in tutti gli oceani, tranne che nell'Artico (a proposito, sapete che l'Artico si sta riscaldando da molto più tempo del previsto). La "medusa fantasma" ha tentacoli lunghi 3 metri e una campana - la "testa" - di circa 1 metro. É sicuramente tra i membri di meduse più grandi della Terra e più affascinanti.

Non abbiamo molte informazioni sulla medusa fantasma, ma i ricercatori pensano che sia uno dei più grandi predatori di invertebrati nell'ecosistema delle profondità marine. "La medusa fantasma gigante è stata osservata per la prima volta nel 1899. Da allora, gli scienziati hanno incontrato questo animale soltanto 100 volte", ha affermato il MBARI in una nota.