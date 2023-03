Ecco a voi il video di una meteora che colpisce la luna

Sono tanti gli astronomi dilettanti e professionisti che osservano giorno dopo giorno la luna e, alle volte, può capitare di vedere delle sorprese alquanto particolari, come ad esempio lo schianto di una meteora sulla superficie del corpo celeste più vicino a noi. Il filmato arriva direttamente dal Giappone.

Ad effettuare le riprese - che potrete osservare come sempre in calce alla notizia - è stato il curatore responsabile dell'astronomia presso il Museo della città di Hiratsuka, Daichi Fujii, che ha registrato il momento dell'impatto dalla sua casa a Hiratsuka.

"Sono stato in grado di catturare il più grande lampo dopo un impatto lunare di tutta la mia carriera di osservazione", ha scritto Fujii su Twitter. "Questa è un'immagine del lampo dell'impatto lunare che è apparso alle 20:14 del 23 febbraio 2023, scattata da casa mia a Hiratsuka (riprodotta alla velocità effettiva). È stato un enorme lampo che ha brillato per più di 1 secondo."

Non è la prima volta che vediamo un corpo celeste brillare a causa dello schianto di un oggetto, ed è già successo con Giove. "Poiché la luna non ha atmosfera, le meteore e le palle di fuoco non possono essere viste, e nel momento in cui si forma un cratere, si illumina", continua l'esperto. Non è sicuramente una novità questo evento perché la luna viene continuamente bersagliata da queste palle di fuoco.

Qualche tempo fa, pensate, si è persino schiantato un razzo.