Il video della meteora che in Giappone ha trasformato "la notte in giorno"

Mentre stavano tranquille nelle loro case durante la sera, gli abitanti del Giappone occidentale sono stati testimoni di uno spettacolo che non capita di certo tutti i giorni: il passaggio di una cometa che ha illuminato il cielo notturno.

La palla di fuoco è stata ripresa dall'emittente televisivo NHK e da telecamere di altre zone. Alcuni esperti hanno affermato che alcuni piccoli frammenti del meteorite potrebbero aver raggiunto il suolo. "Crediamo che l'ultima esplosione di luce sia stata brillante come una luna piena", ha dichiarato a un'agenzia di stampa Kyodo Takeshi Inoue, direttore dell'Akashi Municipal Planetarium.

La palla di fuoco è stata visibile solo per pochi secondi nelle prime ore di domenica mattina. "Il cielo è diventato luminoso per un momento e mi sono sentito strano perché non poteva essere un fulmine", scrive un utente di Twitter che ha visto l'evento dal vivo. "Era una palla di fuoco? Pensavo fosse la fine del mondo" afferma invece un altro utente.

Potrete vedere un suggestivo tweet dell'evento proprio in calce alla notizia. Sicuramente l'utente che lo ha girato si sarà preso un grande spavento (come tutti nella sua situazione). Non è certamente la prima volta che succede qualcosa del genere: il mese scorso è accaduto un evento simile in Australia, mentre a maggio è successo in Turchia.