Il video di un meteorite esploso in una 'palla di fuoco' in Cina con una potenza inaudita

Non è particolarmente raro vedere esplodere una meteora. Solamente nell'ultimo mese è accaduto prima in Australia e poi in Giappone (solo i casi documentati). Tuttavia, nonostante l'evento possa essere definito "comune", rimane sempre spettacolare (e spaventoso!) da osservare.

L'ultima palla di fuoco non identificata è entrata nell'atmosfera e ha attraversato la contea di Nanqiang, in Cina. L'evento - secondo quanto riportato dai media cinesi - è avvenuto mercoledì scorso (23 dicembre 2020) e non ci sono stati danni o vittime a causa della palla di fuoco, producendo solo un forte rumore udito da molti residenti della zona.

Un filmato in particolare, che troverete come sempre in calce alla notizia, mostra la palla di fuoco che brilla in un modo estremamente luminoso per circa 20 secondi. Sebbene non si sappia esattamente di cosa fosse composto il meteorite, i media cinesi suggeriscono che la palla di fuoco potrebbe essere stata un bolide, una cosiddetta "meteora luminosa", che tipicamente esplode quando entra nell'atmosfera.

L'evento non è da sottovalutare, poiché secondo una stima del Center for Near-Earth Object Studies della NASA, l'energia ottica irradiata dalla palla di fuoco è equivalente all'energia rilasciata dalla detonazione di 9,5 kilotoni di trinitrotoluene. Si sta parlando quindi del più grande evento del genere in Cina dal 1988.