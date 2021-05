Ecco il video del misterioso UFO sferico che, infine, scompare in acqua

Un portavoce del Pentagono ha confermato che la Marina degli Stati Uniti d'America ha recentemente catturato un filmato con protagonista un UFO sferico. Ci teniamo a sottolineare che il portavoce non ha dichiarato quando è dove sia stato filmato il video e che, quando si parla di UFO, non si deve subito pensare agli alieni.

Gli UFO sono ufficialmente "oggetti aerei non identificati" e, per quanto ne sappiamo, potrebbero essere anche veicoli sperimentali degli altri paesi che irrompono in territorio americano. Certamente quello ripreso dalla U.S. Navy ha attirato molto a sé l'attenzione di tutti coloro che hanno visionato il filmato (che troverete qui sopra).

Nel video è possibile osservare l'oggetto volante non identificato che si libra a mezz'aria e che si muove da un lato all'altro. Nella clip, che sembra essere stata ripresa da un monitor, una macchia scura e rotonda si trova sopra l'orizzonte. Alla fine, l'oggetto sferico entra all'interno dell'acqua e scompare dalla telecamera.

Secondo Jeremy Corbell, artista e regista di documentari, il filmato è stato girato il 15 luglio 2019, intorno alle 23:00, dall'interno del Combat Information Center della USS Omaha, vicino alla costa di San Diego. Le immagini radar dell'UFO mostrano una palla solida, che misura circa 2 metri di diametro, che vola a una velocità da 74 a 254 km/h.

Nessun relitto è stato trovato nel luogo in cui l'oggetto è caduto e Susan Gough, portavoce del Pentagono, ha confermato l'autenticità del video. Insomma, sicuramente un avvistamento davvero molto curioso e, in attesa di nuove informazioni, non possiamo far altro che aspettare. Ecco, invece, cosa ne pensano Elon Musk e Chris Hadfield, astronauta in pensione, sulla questione UFO.