Un video ci mostra l'aspetto della Terra se tutti i ghiacci si sciogliessero

Nel 2015, la NASA ha rivelato che gli oceani della Terra stanno aumentando la loro altezza il più velocemente del previsto, a causa dello scioglimento dei ghiacciai. Se non si fa qualcosa per evitare questo scioglimento, l'aspetto del nostro mondo potrebbe cambiare in modo irrimediabile.

Se si dovessero sciogliere tutte le calotte polari e i ghiaccia del mondo, è stato previsto che gli oceani si alzeranno di ben 65.8 metri. Un video, del canale YouTube Business Insider, ci mostra i cambiamenti che si verificheranno se questo fenomeno non dovesse essere evitato.

Tutte le città costiere e le isole verrebbero velocemente ingoiate dall'acqua e, come è possibile osservare anche nel video, Venezia non esisterebbe più. Stesso destino toccherebbe alle enormi città dell'Asia come Calcutta e Shanghai (con una popolazione di 26 milioni di persone), e alle città degli Stati Uniti come la Florida.

C'è da sottolineare che questa animazione non è per nulla una "proiezione esagerata" di un'ipotetico futuro distopico, ma una proiezione di quello che avverrà nei prossimi decenni. Anche se, come riportato dal National Geographic nel 2013, ci vorranno circa 5000 anni per sciogliere i 20,8 milioni di chilometri cubici di ghiaccio sulla Terra.

Gli effetti del riscaldamento globale potrebbero comunque manifestarsi molto prima, ad esempio tra poco meno di trent'anni l'Australia potrebbe non avere più l'inverno.