Questo video ci mostra cosa succede agli astronauti quando l'ISS si muove

Il video che potrete visionare qui sopra vi mostra quello che succede quando la Stazione Spaziale Internazionale viene "avviata". A fornirci il materiale in questione è stata l'Agenzia Spaziale Europea (ESA).

La stazione spaziale si trova a circa 400 chilometri di altezza dalla Terra. Poiché a questa altitudine il nostro pianeta "attira sé" gli oggetti, di tanto in tanto l'ISS ha bisogno di avere una "spinta" per ritornare nella posizione in cui si trovava prima. Quello che avviene è semplice: un veicolo spaziale si attiva e sposta il laboratorio orbitante per alcuni minuti.

Tutti gli oggetti non legati a bordo dell'ISS subiranno una spinta... ed è quello che succede agli astronauti nel filmato. Il video che potrete trovare qui sopra è stato accelerato dall'ESA, ma serve per darvi un'idea di quello che stiamo parlando. Secondo quanto calcolato da un utente sotto il video, gli astronauti in questo momento stanno sperimentando lo 0,05% della gravità terrestre.

Questa non è la prima volta che si verifica un evento del genere. La Stazione Spaziale Internazionale, infatti, viene spostata spesso. Qualche tempo fa, ad esempio, gli esperti hanno dovuto muovere la struttura orbitante perché doveva schivare dei detriti molto pericolosi che si trovavano sulla traiettoria del laboratorio spaziale.

A proposito, sapete che la Russia abbandonerà la Stazione Spaziale?