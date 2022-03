Ecco il video che mostra cosa succede dentro la tua lavastoviglie quando è in funzione!

Ancora non sei entrato in possesso dell’intelligenza artificiale che lava i piatti? Allora avrai ancora una lavastoviglie! Ti sei mai chiesto come succede all'interno dell’elettrodomestico mentre pulisce i piatti? Bene, non c'è più bisogno di dannarsi: un uomo ha sacrificato la sua Go-Pro per mostrare cosa succede durante un ciclo di lavaggio.

Warped Perception, un canale YouTube con oltre un milione di iscritti, realizza video che spiegano e sperimentano i fenomeni che interessano all'ingegneria meccanica.

"Spesso tendo a sfatare miti, rispondere alle curiosità ed esporre come funzionano le cose che normalmente sono difficili da vedere o replicare", afferma lo youtuber.

Proteggendo una Go-Pro 360 all’interno di una custodia impermeabile e fissandola adeguatamente all'interno della lavastoviglie, Warped Perception ha mostrato come funzionavano le seguenti fasi:

il ciclo di risciacquo;

l'erogazione del sapone;

il lavaggio elettrico;

l'asciugatura.

Durante il ciclo di risciacquo, l'acqua viene spruzzata dalla lavastoviglie in tutte le direzioni possibili. Solo al termine della prima funzione, il vano che mantiene fermo il sapone si sblocca, rilasciando il detersivo per i piatti da spruzzare sulle stoviglie.

Lo step di distribuzione dell'acqua saponata dura alcuni minuti. Subito dopo, inizia il ciclo di lavaggio ad alta pressione. Combinata con il calore, l'acqua calda aiuta a rimuovere lo sporco ostinato e le macchie. Nei commenti del video, possiamo trovare molti utenti che ci tengono a far sapere che il posizionamento dei piatti per mano dello youtuber non è avvenuto correttamente: un piatto, in particolare, non riuscirà a separarsi dal guacamole.

"Il piatto di guacamole sarebbe già stato ripulito all'inizio del ciclo se fosse stato caricato correttamente sul cestello inferiore", così interviene il creatore di contenuti.

La lavastoviglie fa un ultimo risciacquo prima di riscaldare la tecnologia all'interno per igienizzare i nostri piatti.

