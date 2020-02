Un video ci mostra la desolazione di Wuhan, la città che ha dato il via al coronavirus

Attualmente la città di Wuhan, che ricordiamo essere il luogo di origine del coronavirus, è stata isolata dalle autorità cinesi in seguito alla diffusione del virus. Dal 23 gennaio, quando il governo cinese ha emesso ordini di quarantena, tutte le forme di trasporto pubblico, treni e aerei sono stati interrotti.

Si tratta della più grande quarantena della storia umana, e alcuni filmati dei droni di ABC News (disponibile come sempre in calce alla notizia) ci rivelano quanto sia vuota la città. Attualmente, secondo quanto dichiarato dalle autorità cinesi, più di 20.000 persone si sono ammalate e 420 persone sono morte in seguito all'epidemia di 2019-nCov.

Le autorità hanno emanato il divieto di trasporto il 26 gennaio con un ordine che non permette alle auto private di muoversi in centro. Sono autorizzati solo i veicoli che trasportano rifornimenti. "Se vivi in ​​città, il tuo movimento può essere controllato con i mezzi pubblici", afferma a Business Insider Fei Chen, docente di urbanistica all'Università di Liverpool. "Wuhan ha un aeroporto internazionale. Ha autostrade e ferrovie. Quindi, se le chiudi tutte, sostanzialmente tagli i mezzi per far uscire le persone."

I rapporti di Wuhan suggeriscono che i residenti soggiornano principalmente nelle loro case, avventurandosi occasionalmente fuori solo per fare scorta di cibo e mascherine (che potrebbero non essere utili come molti pensano). La città ha rapidamente costruito ulteriori strutture mediche per i pazienti con il coronavirus, dal momento che gli ospedali hanno finito i letti.



Attualmente, nessuno sa quando finirà la quarantena.