Ecco un video che ci mostra la distruzione causata da un tornado in miniatura

Potrebbe sembrare un vero e proprio tornado in miniatura - ed effettivamente ha tutte le carte in regola per esserlo - ma quello del video viene chiamato diavolo di sabbia (o diavolo di polvere), tipico dei territori secchi, la differenza è che il "diavolo di sabbia" non è minimamente legato ad una perturbazione a carattere temporalesco.

Un ragazzo, mentre stava comprando della frutta con la sua ragazza, si è trovato davanti a questo incredibile - e sicuramente non comune - fenomeno quando il vento ha iniziato a raccogliersi e si è trasformato in un diavolo di polvere che ha completamente distrutto una bancarella di frutta. Nel frattempo, il ragazzo non si è di certo fatto prendere dalla paura e ha filmato il tutto.

"È durato circa tre minuti e il diavolo della polvere ha fatto saltare tutto in aria. Dopo che è finito, le persone che lo hanno visto sono venute per aiutare a ripulire il grande casino, c'erano frutta e scatole dappertutto", ha dichiarato l'autore del video.

L'energia e di conseguenza gli effetti provocati sull'ambiente da queste piccole trombe d'aria, sono in generale limitati, ma in qualche caso possono anche provocare danni agli edifici ed effetti conseguenti sulle persone. Un fenomeno simile al diavolo di sabbia è il diavolo di neve, che si sviluppa in aree innevate.

La durata di questo particolare fenomeno può andare da meno di 30 secondi fino a 20-30 minuti. Grandi "diavoli di sabbia" si sviluppano negli USA, soprattutto nelle aree desertiche e spianate dell'Arizona, del Nevada e del Texas. "Diavoli di sabbia" di dimensioni notevoli sono stati filmati e registrati sopratutto nel Nevada, dove uno di questi nel luglio 1999 raggiunse un'altezza di 524 metri e una velocità al centro di 85 km/h.

Lo sapevate? Questo stesso fenomeno si crea anche su Marte e forse anche su Titano.