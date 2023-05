Questo video mostra l'esplosione di Starship come non l'avete mai vista

Vi abbiamo più volte parlato dell'esplosione della nave spaziale Starship di SpaceX, finita con il botto! Adesso il blogger Tim Dodd, meglio noto sul web come "Everyday Astronaut", ha deciso di mostrarci l'incredibile video del lancio del veicolo spaziale da più angolazioni e con una qualità davvero importante.

Così come potrete vedere dal filmato qui sopra, infatti, la nave spaziale di SpaceX è stata osservata da una telecamera di tracciamento ad altissima definizione con qualità fino a 8K. Il video mostra, a un certo punto, in modo inequivocabile che il veicolo spaziale inizia a ruotare in modo incontrollabile e alla fine si fa esplodere.

Nel caso ve la foste perse, l'esplosione di Starship è stata voluta da parte dell'agenzia spaziale privata di Elon Musk. Tuttavia, la FFA degli Stati Uniti non è stata per nulla felice di questo gesto, soprattutto perché il lancio ha creato diversi danni collaterali. Il razzo ha raggiunto un apogeo di oltre 38 chilometri e "il veicolo ha sperimentato più motori durante il test di volo, ha perso quota e ha iniziato a cadere", così come afferma una dichiarazione dell'azienda.

"Il sistema di terminazione del volo è stato comandato sia sul booster che sulla nave", continua la dichiarazione. In altre parole, il veicolo è stato programmato per autodistruggersi. Gli esperti dicono che l'esplosione è stata un enorme successo e noi ci crediamo, anche se il lancio ha creato un cratere sulla rampa.