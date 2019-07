Un video mostra il momento in cui Hayabusa-2 raccoglie i campioni dall'asteroide Ryugu

All'inizio di Luglio, la navicella spaziale Hayabusa-2 è riuscita ad atterrare sull'asteroide Ryugu per prelevare alcuni campioni nel cratere generato dal bombardamento di qualche mese fa. Oggi, grazie ad una serie di nuovi filmati della Japan Aerospace Exploration Agency, è possibile assistere allo storico evento.

Come vi mostriamo nel video presente in calce, pubblicato sull'account ufficiale Twitter della missione, l'atterraggio sull'asteroide è stato tutt'altro che semplice, ed il rover è stato a contatto con la superficie per pochi secondi prima di tornare nuovamente in orbita. Il filmato è stato registrato dalla telecamera di bordo CAM-H.

I campioni raccolti saranno inviati sulla Terra dove gli scienziati dell'Agenzia Spaziale li esamineranno per fare luce sulla conformazione di Ryugu e la sua provenienza.

La missione però ancora non è terminata ed il piano prevede l'invio di un altro lander sull'asteroide, insieme al Rover-2, un piccolo robot leggero dotato di termometro e telecamere. Una volta schierato, Hayabusa-2 inizierà il suo viaggio di ritorno sulla Terra, che dovrebbe concludersi nel dicembre 2020 con la consegna dei campioni.

Il bombardamento dell'asteroide è avvenuto lo scorso aprile, quando la navicella ha sparato un potente esplosivo sulla superficie allo scopo di creare un cratere in grado di consentire al lander di prelevare parte della superficie.