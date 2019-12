Questo video ci mostra tutti gli incendi avvenuti durante il corso del 2019

Quest'anno, come ogni anno, ci sono stati numerosi incendi in diverse parti del mondo. Adesso, grazie a un'iniziativa dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della Commissione europea è possibile osservare con precisione i luoghi in cui il fuoco ha portato la sua devastazione.

"È stato un anno estremamente impegnativo per quanto riguarda il monitoraggio degli incendi", afferma Mark Parrington, scienziato senior della Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). "Durante tutto l'anno abbiamo osservato da vicino l'intensità degli incendi e il fumo emesso in tutto il mondo. Anche nei luoghi in cui ci aspetteremmo di vedere questi eventi in alcuni punti dell'anno, alcune attività sono state sorprendenti."

Dall'inizio dell'anno abbiamo assistito a tantissimi incendi devastanti: dalla California alla foresta Amazzonica, che stanno lasciando dietro di sé una scia di distruzione visibile perfino dallo spazio. Abbiamo visto, inoltre, anche fiamme nell'Artico e più di 100 incendi sono divampati nel circolo polare artico nel corso del 2019; eventi che contribuiscono a un'ulteriore riscaldamento dell'atmosfera.

Tuttavia, in alcune aree, tra cui l'Europa e l'Africa meridionale, l'attività dei fuochi è scesa in maniera molto marcata rispetto a quella degli anni 2000. Si tratta, infatti, di un quadro complesso e in continua evoluzione, ma mentre il pianeta si riscalda e il clima cambia, possiamo aspettarci solamente un aumento del numero di questi eventi infernali.

"Sebbene l'attività incendaria, nel complesso, sia stata nella media nel il 2019, rispetto agli anni precedenti, ci sono stati diversi casi di attività insolita e intensa in alcune regioni, inclusi luoghi con stagioni di incendio regolari, che sono stati devastanti", afferma infine Parrington. In sintesi, gli incendi di quest'anno sembrano rientrare nella norma, alcuni eventi, invece, no. Ne riparliamo tra un anno per vedere se la situazione sia migliorata.. o peggiorata.