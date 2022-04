Questo video mostra l'incredibile velocità di rotazione di Giove: è sorprendente

Giove è noto per essere un pianeta gigante fatto di gas, ma molte persone su Twitter hanno imparato quanto velocemente ruota e ancora non riescono a crederci. Il dottor James O'Donoghue, un astronomo planetario, ha twittato un video che mostra "Gli oggetti celesti possono essere ridotti in dimensioni, rotazione, velocità e inclinazione".

Il video mostra come la velocità di rotazione di ciascuno dei pianeti varia a seconda dell’allontanamento o avvicinamento della telecamera. Gli spettatori erano ben consci che Urano e Giove fossero pianeti enormi, ma non avevano mai constato la velocità di rotazione di Giove.

Il tweet del dottor O'Donoghue è diventato presto virale con oltre 100.000 Mi piace, mentre le persone hanno reagito a questo video intuitivo. Quindi, il dottor O'Donoghue, ha spiegato in un tweet il motivo per cui Giove ruota così velocemente: "Un giorno su Giove dura 9 ore e 56 minuti, è il pianeta più grande e anche più veloce", ha scritto.

"Nel primo sistema solare cresceva come carico di materiale roccioso in orbita attorno al Sole, convertendo il momento orbitale in momento angolare di rotazione. È probabile che i pianeti più grandi siano veloci per questo motivo".

Alcune persone hanno condiviso alcuni divertenti riferimenti di cultura popolare su ciò che gli ha ricordato la rotazione di Jupiter, che vanno da Homer Simpson, Britney Spears durante uno dei suoi video di danza su Instagram e l'iconico video di Leslie Jordan che fa roteare il bastone.

Rimanendo in tema, potrebbe interessarvi questa foto spettacolare di Giove e le sue lune.