Questo video vi mostra l'interno del ghiacciaio dell'apocalisse

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature ci dà una brutta notizia: il ghiacciaio Thwaites dell'Antartide si sta restringendo dal basso in un modo che gli scienziati non si aspettavano minimamente. Lo scioglimento, infatti, sta avvenendo lungo le crepe e i crepacci che si trovano alla sua base.

L'enorme pezzo di ghiaccio (grande quanto la Florida) se si sciogliesse completamente entro questo secolo potrebbe far innalzare il livello del mare di 65 centimetri - per questo motivo è stato soprannominato "ghiacciaio dell'apocalisse". Fino al momento dello studio, gli scienziati non avevano capito come stesse avvenendo questo scioglimento.

Tuttavia, utilizzando un mix di telerilevamento e filmati subacquei, gli addetti ai lavori hanno risolto il mistero, così come potrete vedere dal video qui sopra. Grazie a uno strato di acqua più fresca che si trova tra il fondo della piattaforma di ghiaccio e l'oceano più caldo sottostante, il ritmo di fusione di Thwaites è più lento del previsto in alcune zone... mentre in altre è più veloce.

"Questi nuovi modi di osservare il ghiacciaio ci permettono di capire non solo quanto si sta sciogliendo, ma come e dove si sta verificando", ha dichiarato la scienziata Britney Schmidt della Cornell University. In tutto sono state effettuate osservazioni nel corso di nove mesi ed è stato scoperto che l'acqua vicino alla linea di terra - punto dove il ghiacciaio incontra l'oceano e il fondale marino - è diventata più calda e più salata, ma il tasso di fusione è rimasto stabile a circa 2-5 metri all'anno.

"I nostri risultati sono una sorpresa, ma il ghiacciaio è ancora in difficoltà", afferma infine Peter Davis, oceanografo del British Antarctic Survey. Nel frattempo è stato scoperto che i ghiacciai della Terra contengono meno acqua del previsto.