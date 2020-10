Questo video mostra in slow motion come la mascherina ci protegge dal Coronavirus

Il popolare virologo americano, Anthony Fauci, ha mostrato in un video l'impatto che ha l'uso della mascherina sulla diffusione del Coronavirus. Il filmato è frutto di un esperimento condotto dagli youtuber The Slowmo Guys 4K, ed è impressionante vedere come la mascherina limiti la diffusione delle goccioline.

Nel video, che proponiamo in apertura, la voce è del direttore dell'Istituto Nazionale di Allergie e Malattie Infettive degli Stati Uniti, Anthony Fauci che fa parte anche della task force della Casa Bianca.

Lo scienziato afferma che "ora sappiamo che circa il 40/45% delle persone infette non hanno alcun sintomo, eppure hanno il virus nelle vie respiratorie alte. Sappiamo anche che una parte delle infezioni viene trasmessa da coloro che non hanno alcun sintomo. Le persone però pensano che si infettano solo se qualcuno starnutisce o tossisce ma, come dimostra questo filmato, se stai cantando o anche semplicemente parlando, le particelle che escono dalla tua bocca possono restare nell'aria per un certo periodo di tempo".

Fauci negli ultimi mesi è stata una delle personalità più popolari degli Stati Uniti, per il suo tono rassicurante e per la calma che lo contraddistingue.

