Un video mostra in time laps la muta di un granchio a ferro di cavallo

E’ stato filmato il momento esatto in cui un cosiddetto Granchio a ferro di cavallo si libera della sua armatura esterna perché, ormai, diventata troppo piccola.

I granchi a ferro di cavallo sono piccoli animaletti acquatici che, a dispetto del loro nome, non hanno alcuna relazione con i granchi od i crostacei. Questi animali, che sembrano dei piccoli carri armati per quanto sono corazzati, sono degli Artropodi e si inseriscono nel Subphylum dei Chelicerata dove possiamo trovare specie come gli scorpioni che hanno, anche loro, una resistente corazza esterna, proprio come i nostri granchi. Nel video, diffuso su Twitter, è possibile osservare come il nostro amico acquatico, con lenti ma decisi movimenti, si libera alla fine della sua corazza più vecchia e più piccola. Questi esoscheletri, queste “corazze” fatte con una sostanza chiamata Chitina, sono molto dure e rigide e servono all'animale come difesa.

Tuttavia, di contro, non permettono al granchio di crescere, proprio perché sono dure. E’ così che questi animali, periodicamente, si liberano della loro corazza dura e piccola per indossarne una più morbida, che si adatta alla loro crescita, ma che alla fine diventerà dura e dovrà essere, di nuovo, eliminata. Si stima che questi animali cambino il loro guscio esterno 18 volte prima di raggiungere la maturità riproduttiva quando hanno la bellezza di dieci anni di età.

Molte di queste mute, tuttavia, avvengono nel primo anno di vita, probabilmente perché il tasso di crescita nel primo anno è più rapido. Le dimensioni di questi animali sono molto modeste: riescono a raggiungere, in età adulta, una larghezza di circa 30 centimetri e l’esoscheletro che periodicamente perdono lo si può tranquillamente ritrovare lungo le spiagge. L’affascinante video in cui il granchio si libera finalmente del vecchio esoscheletro è stato pubblicato da una biologa marina dell’Università della Florida e successivamente accelerato.