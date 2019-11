Un video mostra il TV OLED 4K arrotolabile sviluppato da Sharp

Sharp ha pubblicato un video in cui mostra il prototipo di un display OLED 4K da 30 pollici che può essere letteralmente arrotolato in un box meccanico. Lo schermo in questione è l'OLED di tipo RGB più grande del suo genere.

Sharp esporrà il display, per la prima volta in assoluto, durante la fiera Inter BEE 2019 di Makuhari, in Giappone, programmata per il prossimo fine settimana. "In collaborazione con NHK, abbiamo sviluppato un OLED senza filtro di colore utilizzando un substrato di pellicola diagonale da 30 pollici" ha affermato la società. Sharp ha dichiarato che, a differenza del pannello arrotolabile mostrato in precedenza da LG, questo utilizza la tecnologia RGB OLED e poiché non sono stati utilizzati filtri, il pannello riesce a mostrare colori molto più saturi. In questo non è dato conoscere altre caratteristiche tecniche e tutto quello che sappiamo è che il display è un 4K da 30 pollici a 60 Hz. Attualmente Sharp non ha intenzione di avviare una produzione per questo tipo di prodotti ma l'azienda sta programmando di commercializzare un TV arrotolabile in futuro.

La società ha annunciato i primi Android TV per il mercato europeo alla fine dell'estate. Durante l'ultimo IFA 2019 Sharp ha anche mostrato un pannello 8K destinato a scuole e musei.