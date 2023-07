Questo video vi mostra quanto velocemente avviene un'implosione

Vi abbiamo già raccontato della tragica implosione del sommergibile Titan durante la ricerca del Titanic. Un episodio di MythBusters, in cui il team testa l'implosione, è tornato alla ribalta mostrando quanto possa essere drammatico questo fenomeno. Potrete osservare il video, come sempre, qui sopra.

Il team ha cercato di simulare un'implosione con un carro cisterna ferroviario. Realizzato in acciaio spesso 1,27 centimetri, il vagone è stato pulito a vapore sia all'interno che all'esterno, creando un'alta temperatura al suo interno.

L'errore è stato sigillarlo in questo stato, creando una pressione elevata all'interno e senza via di fuga. Una volta raffreddato, la pressione interna è diminuita poiché non c'era più vapore caldo che spingeva verso l'esterno, creando un enorme differenziale di pressione con l'aria esterna.

Durante l'episodio, che vi riassumiamo per questioni di comodità, i primi test falliscono poiché sembra che la struttura fosse abbastanza forte da resistere alla pressione. Tuttavia, il team di MythBusters (che ha salvato una persona dal carcere a vita), nonostante la delusione, ha deciso di creare un'ammaccatura nell'acciaio, indebolendo così la struttura.

Introducono quindi una pompa a vuoto per abbassare ulteriormente la pressione interna e, dopo un'attesa, il carro cisterna cede finalmente alla pressione e si schiaccia verso l'interno in un batter d'occhio, subendo un fallimento strutturale catastrofico. Per il sommergibile Titan, la pressione era di circa 375-400 atmosfere e l'implosione sarebbe stata significativamente più veloce e più distruttiva, probabilmente frammentando l'intero sommergibile in una frazione di secondo.