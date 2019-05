Questo video ci mostra tutta la velocità delle connessioni 5G

Il 5G ancora non è realtà e per vederlo all'opra in Italia bisognerà aspettare ancora qualche mese, sebbene il CEO di TIM abbia annunciato che il lancio è previsto per giugno/luglio. In attesa del debutto ufficiale, però, dal web arriva un video che mostra tutta la velocità che saremo in grado di sfruttare.

Un utente Twitter infatti ha pubblicato il filmato che vi proponiamo in calce, in cui viene mostrato un Samsung Galaxy S10 5G che esegue uno speed test su una rete 5G. I risultati sono davvero straordinari: l'applicazione SpeedTest infatti ha superato i 1.000 megabit al secondo in download, una velocità che supera anche le connessioni di linea fissa attualmente disponibili nel nostro paese.

Non è noto su che tipo di rete sia stato effettuato lo speed test, ma è indicativo per far comprendere a tutti la velocità che sarà in grado di offrire il 5G agli utenti.

La nuova connessione infatti sarà utile in vari ambiti: di recente alcuni dottori cinesi si sono avvalsi proprio del 5G per effettuare un intervento chirurgico a distanza, dal momento che è in grado di offrire elevate velocità di trasferimento dati a fronte di una bassa latenza.

L'Italia è tra i paesi che stanno maggiormente puntando sul 5G: lo scorso anno si sono tenute le aste per l'assegnazione delle frequenze.