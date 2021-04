Questo video mostra, per la prima volta, un capidoglio che allatta il figlio

La maggior parte dei mammiferi della Terra allatta il proprio pargolo e, nonostante siano sott'acqua, anche le balene lo fanno. Lo sappiamo già da tempo immemore, ma per la prima volta siamo riusciti ad osservare un capidoglio che allatta il suo figliolo.

Il team dietro al filmato stava realizzando il nuovo documentario "Secrets of the Whales", distribuito questa primavera da National Geographic su Disney Channel. Nel filmato viene mostrato come il vitello, in questo caso una femmina, utilizzi la sua mascella inferiore per penetrare nel capezzolo capovolto della madre.

Questa sostanza simile allo yogurt contiene una concentrazione di grassi 10 volte superiore rispetto al latte umano. Ovviamente il surplus calorico è proporzionato alla creatura: i vitellini della specie da piccoli sono lunghi 4 metri... e dovranno crescere intorno a una lunghezza di 15 metri per diventare adulti.

Durante questo periodo, poiché i vitelli non possono tollerare immersioni a grandi profondità, le madri di capodoglio a volte si "attaccano" a loro per proteggerli vicino alla superficie dell'acqua. Potrete vedere il video in questione come sempre qui sopra, in allegato alla notizia. Purtroppo queste creature, come tutte quelle del nostro pianeta, sono minacciata dalla plastica. Un capidoglio trovato morto su una spiaggia aveva oltre 100 chili di plastica all'interno del suo stomaco, mentre un'altra creatura ha mostrato le cicatrici della lotta contro un calamaro.