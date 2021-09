Questi video ci mostrano il passaggio di una meteora durante il giorno

Può una telecamere di una macchina aiutare gli scienziati ad identificare un meteorite che è passato sopra l'Europa nel 2020? Sì, perché in caso contrario non avremmo fatto questa notizia. Il 28 febbraio 2020, infatti, una "palla di fuoco" è stata registrata da diverse telecamere sparse in Slovenia, Croazia, Italia, Austria e Ungheria.

In Slovenia, esattamente vicino la città di Novo Mesto, i residenti hanno trovato tre pezzi con un peso totale di 720 grammi (a questo proposito, ecco il meteorite marziano più grande trovato). Per capire meglio l'evento, gli esperti hanno cercato di mettere insieme i pezzi esaminando diversi filmati disponibili. La meteora è passata di giorno e il materiale video disponibile, nonostante sia stato recuperato, non è stato molto.

Così gli esperti hanno ricostruito la strada della roccia spaziale e hanno scoperto che potrebbe provenire da un asteroide vicino alla Terra. Sfortunatamente gli scienziati non sono riusciti ad estrapolare altre informazioni dai filmati; paradossalmente sarebbe stato meglio che la meteora fosse passata di notte, poiché in queste zone ci sono tantissime telecamere notturne. E poi diciamocelo, con l'oscurità questi eventi hanno tutto un altro fascino: come il video di questa meteora che ha illuminato il cielo notturno in Cina.

"Il percorso della palla di fuoco è in un volume del cielo del mondo tra i più densamente osservati dalle telecamere notturne specializzate", ha dichiarato infine Denis Vida, scienziato planetario della Western University di Toronto, in Canada. "Il suo percorso sarebbe stato visto da almeno 20 se fosse successo solo poche ore prima".