Il video di una motovedetta americana all'inseguimento di un sottomarino dei narcos

Un incredibile video riprende alcuni membri della guardia costiera americana a bordo di una motovedetta inseguire un sottomarino usato dai narcos per il traffico di droga. Sì, lo ripetiamo: un sottomarino. Questo dà l'idea delle risorse di cui dispongono gli imperi della droga, e di come beccare i contrabbandieri sia una missione sempre più ardua.

La cattura del sottomarino dei narcotrafficanti risale allo scorso 17 giugno, probabilmente nei pressi delle coste dell'America centrale o del sud. L'operazione si inserisce all'interno di una vasta rete di arresti e sequestri impartiti dalla giustizia americana contro i cartelli della droga. In totale gli americani hanno sequestrato 18 tonnellate di cocaina e 500 Kg di marijuana. Mezzo miliardo di dollari in sostanze stupefacenti.

Il narco-sub è stato identificato dalla nave USS Munro, che per la cattura ha dispiegato due motovedette e un team della guardia costiera d'elite.

Il veicolo dei contrabbandieri, scrive Popular Mechanics, è quello che viene definito un LPV, un low profile vessel. O, in altre parole, un narco-sub. Il veicolo non è in grado di immergersi completamente, ma è progettato per essere quasi completamente sommerso lasciando solo una piccola porzione del veicolo in superficie, in modo da avere una visuale chiara. Veicoli del genere vengono anche chiamati semi-sommergibili e sono diventati parte dell'inventario dei trafficanti a partire dagli 90.