Questo video musicale di Janet Jackson fa crashare vecchi PC per uno strano motivo

Janet Jackson è una famosa cantautrice nonché ballerina, attrice e compositrice statunitense che in tutto il mondo ha venduto oltre 180 milioni di dischi. Tra tutti questi encomi, l'artista ne può vantare uno davvero peculiare: un suo videoclip è capace di "mandare KO" i PC molto vecchi e quelli vicini. Si tratta di stregoneria? No, ma di fisica!

Il filmato in questione è il videoclip della canzone del 1989 Rhythm Nation che potrete ascoltare cliccando qui. Come ci spiega lo sviluppatore di Microsoft Raymond Chen, quando il video musicale della canzone viene riprodotto su un laptop, si bloccano perfino alcuni modelli nelle loro vicinanze. Il segreto è tutto da ricercare nelle frequenze.

"La canzone conteneva una delle frequenze di risonanza naturali per il modello di hard disk per laptop a 5400 rpm", scrive Chen in un post sul blog di Microsoft. "Il produttore ha risolto il problema aggiungendo un filtro personalizzato nella pipeline audio che ha rilevato e rimosso le frequenze offensive durante la riproduzione audio."

In poche parole, "Rhythm Nation" possiede frequenze di risonanza naturali capaci di far "bloccare" un determinato disco rigido OEM da 5400 RPM fornito con i PC portatili del 2005. Il fenomeno è stato scoperto dagli ingegneri di un "importante produttore di computer", che si sono resi conto dello strano effetto quasi per caso.