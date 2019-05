Un video della NASA ci mostra tutti gli atterraggi che sono stati effettuati sulla Luna

Per il 50esimo anniversario dell'arrivo dell'uomo sulla Luna, lo Scientific Visualization Studio (SVS) della NASA ha creato un video time-lapse che mostra i sei siti di atterraggio dove gli astronauti dell'Apollo hanno toccato il suolo tra il 1969 e il 1972.

Il programma Apollo fu un programma spaziale statunitense che portò allo sbarco dei primi uomini sulla Luna. Questo obiettivo fu raggiunto durante la missione Apollo 11 quando, il 20 luglio 1969, gli astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin sbarcarono sulla Luna.

La missione Apollo 11 fu seguita da ulteriori sei missioni, l'ultima nel dicembre 1972, che portarono un totale di dodici uomini a camminare sul nostro satellite. Tutt'oggi, questi sono stati gli unici uomini a mettere piede su un altro corpo celeste.

La NASA sembra interessata a tornare sulla Luna entro il 2024, anche se secondo alcune dichiarazioni recenti, non sembra esserci un piano per farlo. Il nostro satellite non sembra più solamente un sogno irraggiungibile, e diverse agenzie spaziali stanno già pianificando come arrivarci.

Il Giappone ha anche intenzione di creare una base permanente sulla Luna utilizzando dei robot. Anche la Cina vuole installare una base operativa sul satellite, con l'obiettivo di farlo entro i prossimi 10 anni.

Per chi non lo sapesse inoltre, sulla Luna è presente un piccolo monumento in memoria di tutti gli astronauti e cosmonauti che hanno dedicato la loro vita al raggiungimento di questo obiettivo.