Abbiamo il video: un'orca può divorare uno squalo bianco in 2 minuti

Lo studio è stato prontamente pubblicato sull’African Journal of Marine Science e porta alla luce un comportamento decisamente insolito (e spaventoso) delle orche.

"La sorprendente predazione al largo della costa di Mossel Bay, in Sud Africa, rappresenta un comportamento senza precedenti che sottolinea l'eccezionale abilità dell'orca assassina", ha affermato in una nota la dott.ssa Alison Towner dell'Università di Rodi. Ma cosa è successo di così sensazionale?

Sul fatto che le orche siano intelligenti, non ci sono ormai dubbi. Tuttavia, fino ad oggi gli studiosi erano convinti di determinate meccaniche ben consolidate nella loro predazione. A quanto pare però, ci sono delle sorprese.

In un cruento filmato che potete osservare al seguente link, è possibile notare una singola orca che divora in 2 minuti uno squalo bianco.

Towner e colleghi spiegano che l'atto è stato compiuto da un'orca maschio chiamata Starboard, che è apparsa per la prima volta nella regione nel 2015 e che ha preso parte ad uccisioni di squali bianchi per diversi anni.

Dal 2017, Starboard e il suo compagno di caccia Port, sono stati ripetutamente osservati mentre predavano gli squali in collaborazione. Ciononostante, questa volta è accaduto qualcosa di particolare. l’orca ha compiuto un attacco solitario, senza l’aiuto del compagno.

Il tutto è avvenuto alle 15:00 ora locale del 18 giugno 2023, quando un giovane squalo bianco di circa 2,5 metri di lunghezza è apparso in superficie con l’orca alle calcagna: "Starboard ha quindi afferrato la pinna pettorale sinistra dello squalo e ha spinto in avanti lo squalo diverse volte prima di eviscerarlo", scrivono gli autori dello studio.

"Sorprendentemente, il periodo che va dall'afferrare lo squalo per la pinna pettorale all'eviscerazione, è durato meno di due minuti", continuano, aggiungendo che Starboard è stato avvistato poco dopo con "un pezzo di fegato color pesca insanguinato nella sua bocca". Ma che fine ha fatto il compagno?

È interessante notare che Port è rimasto a circa 100 metri di distanza durante l'intero incidente, lasciando Starboard a cacciare e divorare lo squalo da solo.

In questo caso, il giovane squalo pesava probabilmente circa 100 chilogrammi, anche se i ricercatori sospettano che uno grande squalo bianco adulto, che può misurare 6,5 metri di lunghezza e pesare 2,5 tonnellate, potrebbe essere troppo grande per una singola orca, necessitando dunque di una ben più canonica "caccia cooperativa".

Dopo aver visto chi ha sbranato lo squalo bianco di quasi 5 metri, non sorprende dunque che il giorno seguente i ricercatori abbiano segnalato "il distinto odore di fegato di squalo" nell’aria e una sospetta chiazza oleosa sulla superficie dell’oceano, tutti elementi che indicavano un’altra uccisione. Neanche a dirlo e la carcassa di un secondo squalo, anche lui privo del fegato, è stata ritrovata spiaggiata sulla riva vicina. In questo caso però, non è chiaro se fosse vittima di un'unica orca o di un gruppo di cacciatori.