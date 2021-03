Il video di un pinguino, braccato dalle orche, che ha trovato rifugio su una barca

Lo sappiamo: la natura non lascia mica spazio per la tenerezza e, praticamente sempre, il predatore più grande mangia quello più piccolo. Certo, così come si vede anche nei documentari qualche volta la preda riesce a sfuggire dall'attacco di un predatore.

Qualcosa di simile è successo recentemente mentre degli spettatori stavano osservando una scena sopra una barca turistica che fotografa la fauna selvatica tra gli iceberg nello stretto di Gerlache, in Antartide. Qui un branco di orche stava inseguendo un pinguino che, per salvarsi la vita, si è rifugiato proprio sopra la barca dei curiosi spettatori.

Potrete osservare il video dell'intera vicenda qui sopra. Ad averlo catturato è stato il blogger Matt Karsten che insieme alla sua partner si trovava a bordo dell'imbarcazione. Nel filmato è possibile osservare il branco di orche inseguire il pinguino mentre sfrecciava tra le barche, saltando spesso sopra l'acqua mentre stava scappando.

Fortunatamente per la piccola creatura, uno di questi balzi ha coinciso con la posizione del gommone che gli ha offerto un rifugio sicuro. Non è consigliabile entrare in contatto con la fauna selvatica quando si ci trova sul campo, ma nella foga del momento molti turisti hanno iniziato a tifare per il pover pinguino indifeso.

"Le orche hanno seguito la barca per un po'. Alla fine hanno rinunciato al pinguino e, dopo aver navigato per un paio di minuti, il pinguino ha salutato la barca ed è balzato di nuovo nell'acqua gelida", ha dichiarato Karsten.