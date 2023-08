Video raccapricciante mostra le orche che cacciano lo squalo più grande del mondo

Le orche, dopo l'animale più grande della Terra, hanno messo a segno un attacco mortale su uno squalo balena, il pesce più grande del mondo, estraendo con precisione chirurgica il suo fegato. Questo evento crudo e raro, catturato in un video da James Moskito, CEO di Ocean Safaris, ci mostra il vero lato della natura.

Le orche hanno sviluppato una tecnica impressionante per eseguire la procedura di asportazione del fegato. Nel caso degli squali bianchi, sfruttano la "immobilità tonica", un fenomeno in cui capovolgere uno squalo lo manda in uno stato catatonico.

Le orche sono state osservate mentre si scontravano con questi pesci per disorientarli, prima di nuotare con loro intrappolati a testa in giù nelle loro fauci. Una volta che lo squalo è catatonico, le "assassine" possono iniziare in sicurezza a incidere il suo ventre.

Nel video di Moskito, vediamo uno squalo balena subire la stessa procedura mortale. Quest'ultimi, nonostante le loro enormi dimensioni, hanno pochi predatori, ma in natura nessuno è realmente al sicuro. "Sembra che abbiano aspirato il fegato e poi lo squalo balena sia semplicemente caduto e sceso, senza movimento - presumo fosse morto", ha raccontato Moskito a LiveScience.

La strage è continuata quando la squadra sul posto ha visto le orche attaccare e uccidere un secondo squalo balena poco dopo. A proposito, sapete che delle orche sono state beccate mentre attaccavano degli yacht, apparentemente in rappresaglia per gli attacchi delle navi?