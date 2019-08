Questo potrebbe essere il primo video reale di iPhone 11 Pro

A poco più di due settimane dal keynote autunnale di Apple, nel corso del quale dovrebbe vedere la luce la nuova generazione di iPhone, è emerso quello che può a tutti gli effetti essere etichettato come il primo video reale di iPhone 11 Pro. Come sempre non garantiamo l'assoluta autenticità del filmato, ma sta già facendo il giro del web.

Ad avvalorare la tesi che porta al fake ci pensa il fatto che il video proviene direttamente dalla Cina, dove i cloni di iPhone 11 sono in giro già da tempo. Il prototipo mostrato nel filmato mette in evidenza il modulo fotografico quadrato che con ogni probabilità conterrà le tre nuove lenti ed il flash dual tone.

Voci trapelate negli scorsi giorni parlavano anche di un nuovo Face ID, delle novità importanti a livello estetico (la scocca posteriore sarà un singolo pezzo di vetro stampato) e dei miglioramenti significativi per la fotocamera principale che, rumor alla mano, dovrebbe scattare fotografie eccellenti anche in condizioni di scarsa luminosità.

Tornando al filmato, che è stato pubblicato sul social network cinese Weibo, il telefono è oscurato dalla custodia protettiva, il che non ci consente di ottenere maggiori indicazioni sulle colorazioni.

Secondo alcune voci, la presentazione sarebbe in programma il 10 Settembre, con lancio previsto dieci giorni dopo.