Il video che ha reso famoso Oppenheimer: la frase "Io sono Morte"

La figura di J. Robert Oppenheimer, l'uomo spesso definito il "padre della bomba atomica", è tornata prepotentemente alla ribalta in questi giorni, in vista dell'uscita del tanto atteso film "Oppenheimer" di Christopher Nolan (ma in Italia non è ancora arrivato, ahinoi).

Lo scienziato ha diretto il laboratorio di Los Alamos nel New Mexico, cuore pulsante del Progetto Manhattan (ecco le reazioni di coloro che vi lavorarono), che ha portato alla creazione della prima bomba atomica. Il 16 luglio 1945, lui e il suo team assistettero alla prima esplosione nucleare della storia, un evento che avrebbe cambiato per sempre il corso dell'umanità.

Le due bombe atomiche sganciate successivamente su Hiroshima e Nagasaki causarono la morte di centinaia di migliaia di persone, ma posero fine alla Seconda Guerra Mondiale. Molti dei partecipanti al progetto giustificarono il loro ruolo in questo modo, sostenendo che, nonostante l'orribile distruzione, le atomiche avevano evitato perdite ancora maggiori.

Oppenheimer, che aveva una responsabilità maggiore di molti altri nel progetto, era consapevole del peso di quella decisione. In un'intervista rilasciata per un documentario intitolato "The Decision to Drop the Bomb", lo scienziato ha raccontato che, mentre osservava l'esplosione, gli venne in mente un passaggio del Bhagavadgita, un antico testo sacro dell'India.

"Sapevamo che il mondo non sarebbe più stato lo stesso. Alcuni risero. Alcuni piansero. La maggior parte delle persone rimase in silenzio", disse Oppenheimer. "Mi venne in mente la linea della scrittura indù, il Bhagavadgita. Vishnu sta cercando di persuadere il Principe a fare il suo dovere e per impressionarlo assume la sua forma multi-armata e dice: 'ora, sono diventato Morte, il distruttore di mondi'. Suppongo che tutti noi abbiamo pensato a quello in un modo o nell'altro."