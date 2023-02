Il video riscoperto dopo 60 anni di un'intervista con il padre della teoria del Big Bang

Chissà quanti filmati di inestimabile valore per la scienza sono andati perduti da tempo, ma fortunatamente a volte ritornano. L'unica intervista filmata di con Georges Lemaître, fisico cattolico che originariamente propose la teoria del Big Bang nel 1931, è stata portata alla luce dopo ben 60 anni!

Originariamente trasmessa dalla TV belga, solo una breve clip è stata disponibile per tutti questi anni, mentre si pensava che la trasmissione completa fosse andata perduta. Fortunatamente il materiale originale si trovava ancora negli archivi VRT (emittente pubblica della regione settentrionale fiamminga del Belgio), ma "sepolta" sotto strati di polvere a causa di un errore ortografico.

"Purtroppo, a causa di una serie di fattori, l'intervista non è stata scoperta subito: la scheda e il nome di Lemaître sono stati scritti in modo errato", ha dichiarato un funzionario della TV. Dopo essere stata portata alla luce, l'intervista - che troverete qui sopra - è stata trascritta e tradotta in inglese dai fisici del Lawrence Berkeley National Laboratory (qui il video in lingua originale).

Nel filmato Lemaître discuteva delle sue idee con il giornalista belga Jérôme Verhaeghe. Era il 14 febbraio 1964, appena tre mesi prima che la scoperta della radiazione cosmica di fondo confermasse la sua teoria come la migliore spiegazione delle origini dell'universo. "Lemaître, insieme ad altri, ci ha fornito il quadro matematico che costituisce la base degli attuali sforzi per comprendere il nostro universo", ha dichiarato uno scienziato del Berkeley Lab che ha lavorato alla traduzione dell'intervista.

A proposito, vista l'occasione non possiamo non consigliarvi di leggere i cinque falsi miti sul Big Bang che danno fastidio ai fisici.