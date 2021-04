Il video che robot che impara a camminare come un bambino piccolo

I ricercatori dell'Università della California, Berkeley, sono riusciti nell'impresa di far imparare a un robot a camminare. Per la loro impresa è stato utilizzato un processo chiamato "apprendimento per rinforzo", secondo quanto si legge su un documento pubblicato sul server di prestampa arXiv.

Così come potrete osservare nel video allegato alla notizia, il robot è stato collegato a un telaio di contenimento. Così come i bambini, il robot non impara tutto in una volta, acquisendo lentamente più informazioni, provando e fallendo passo dopo passo. Tutto, però, è prima iniziato all'interno di una simulazione.

Nel mondo virtuale, il robot utilizzava informazioni su obiettivi come camminare in posizione eretta; un motore di intelligenza artificiale è stato in grado di ricordare i risultati e utilizzare le lezioni apprese successivamente. Alla fine, la simulazione ha aiutato il robot a imparare a camminare senza danneggiare l'hardware, accelerando il processo di apprendimento.

Dopo aver imparato a camminare nella simulazione, i ricercatori hanno trasferito questa conoscenza a Cassie (il robot presente nel video), che l'ha usata per iniziare a camminare. Successivamente il robot è diventato ancora più bravo, evitando di scivolare su superfici "instabili" e riprendendosi quando veniva spinto di lato.

"Le politiche apprese consentono a Cassie di eseguire una serie di comportamenti diversi e dinamici, pur essendo anche più robusti dei controller tradizionali e dei metodi basati sull'apprendimento precedente che utilizzano il controllo residuo", si legge, infine, nello studio.