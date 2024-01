Video da SDR ad HDR nel browser: NVIDIA lancia RTX Video HDR sulle GPU RTX

NVIDIA ha annunciato il lancio della funzionalità RTX Video HDR per i possessori di GPU RTX. Analogamente a quanto avviene con la tecnologia NVIDIA RTX Video Super Resolution, RTX Video HDR utilizzando l’intelligenza artificiale è in grado di convertire i video SDR in HDR.

Gli utenti potranno beneficiare di questo sistema sui loro monitor compatibili con l’HDR10, ma dovranno abilitare l’HDR nelle impostazioni di Windows. L’attivazione si può effettuare direttamente attraverso il pannello di controllo, dov’è presente lo switch per abilitare la funzionalità “RTX Video HDR”. NVIDIA ha comunque predisposto una serie di faq sul proprio sito web che rispondono a tutte le domande poste dagli utenti sull’RTX Video HDR. Per maggiori informazioni vi rimandiamo anche al video publicato da NVIDIA sul proprio canale YouTube ufficiale.

La novità rientra nei driver 551.23 Game Ready arrivati ieri in concomitanza con il lancio della nuova RTX 4070 Ti Super, ed è compatibile sia con Microsoft Edge che Google Chrome. L’ultima versione dei driver ha portato con se anche il supporto alla modalità Ultra Low Latency Mode sui giochi che richiedono le DirectX 12.